02:30

جونسون يقر بتأصل العنصرية في المجتمع البريطاني ويتعهد بالعمل على استئصالها

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -المتهم من قبل معارضيه بإذكاء العنصرية- بأن آفة العنصرية متأصلة في المجتمع البريطاني، ولا بد من العمل على استئصالها.