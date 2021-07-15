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49:28

بلا حدود- مع خليل التفكجي خبير خرائط مدينة القدس

استضافت حلقة (2021/7/14) من برنامج “بلا حدود” خبير خرائط مدينة القدس خليل التفكجي للحديث عن تاريخ المدينة المقدسة وكيف يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتهويدها وتعزيز الاستيطان.
14/7/2021
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