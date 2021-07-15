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باكستان تعرب عن خشيتها من اندلاع حرب أهلية في أفغانستان

أعربت باكستان عن خشيتها من اندلاع حرب أهلية في أفغانستان بسبب تدهور الوضع الأمني هناك؛ مما قد يجبر مزيدا من المدنيين الأفغان على اللجوء إلى دول الجوار.