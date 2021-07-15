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56:59

الحصاد (2021/7/14)

تناول زين العابدين توفيق في الحصاد (2021/7/14) العديد من المواضيع منها: الخارجية الأميركية تعلن دعمها لمفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي. إيران تؤكد أن الملف النووي عابر للحكومات.
14/7/2021
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