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56:59
الحصاد (2021/7/14)
تناول زين العابدين توفيق في الحصاد (2021/7/14) العديد من المواضيع منها: الخارجية الأميركية تعلن دعمها لمفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي. إيران تؤكد أن الملف النووي عابر للحكومات.
14/7/2021
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