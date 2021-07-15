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الحريري يقدم تشكيلته الحكومية ويطلب الموافقة عليها خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنه قدم للرئيس ميشال عون تشكيلة جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين. وأضاف الحريري أنه طلب من عون جواباً خلال 24 ساعة.