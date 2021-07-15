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إغلاق عدد من شركات الصرافة في عدن لضبط المتلاعبين بأسعار صرف الريال

أغلق البنك المركزي اليمني ونيابة الأموال العامة عددا من شركات الصرافة في عدن لضبط المتلاعبين بأسعار صرف العملة المحلية.