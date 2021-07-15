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أيتام أفغانستان يعانون الفقر ويواجهون صعوبة الحياة وقسوتها

قدّرت مصادر رسمية في الحكومة الأفغانية عدد الأيتام في أفغانستان بنحو مليون طفل جراء النزاعات والحروب، منهم 10 آلاف يعيشون داخل دور الرعاية، التي يصل عددها في عموم البلاد إلى 65 دارا.