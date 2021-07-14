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21:33
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/13)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/12) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حريق مستشفى الحسين في العراق والمطالبات بالمحاكمة ومحاربة الفساد. كما رصدت التعاطف الواسع مع الطفلة “رقية نصار” وعائلتها.
13/7/2021
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