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غزة بعد الحرب الإسرائيلية.. إعادة تدوير الركام لإعادة البناء من جديد

خلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كميات هائلة من ركام الأبنية، وبسبب منع إسرائيل دخول مواد البناء إلى القطاع منذ نحو شهرين، اضطر الأهالي إلى إعادة تدوير الركام واستخدامه في عمليات البناء.