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02:07
طوكيو تطبق حالة الطوارئ بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا
بدأت اليابان تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية في العاصمة طوكيو بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 900 حالة يوميا، ثلثها من سلالة دلتا المتحورة.
13/7/2021
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