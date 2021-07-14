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طهران تبشر باتفاق نووي جديد وواشنطن تبدي استعدادها لاستئناف المحادثات

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن بلاده أصبحت على اعتاب إحياء الاتفاق النووي، وإن الشعب الإيراني سيستفيد من مزايا الاتفاق. وكانت الخارجية الأميركية أبدت استعدا واشنطن لاستئناف المحادثات.