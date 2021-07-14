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حريق جديد في العراق ضحاياه مصابو كورونا في المستشفيات

لم تكد تمر 100 يوم على آخر حادثة لجأ فيها عشرات المرضى العراقيين إلى المستشفى طلبا للعلاج من فيروس كورونا فخرجوا منه جثامين محترقة، حتى عادت الفاجعة هذه المرة في مدينة الناصرية جنوبي البلاد.