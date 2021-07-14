search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
02:36
حريق جديد في العراق ضحاياه مصابو كورونا في المستشفيات
لم تكد تمر 100 يوم على آخر حادثة لجأ فيها عشرات المرضى العراقيين إلى المستشفى طلبا للعلاج من فيروس كورونا فخرجوا منه جثامين محترقة، حتى عادت الفاجعة هذه المرة في مدينة الناصرية جنوبي البلاد.
13/7/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الجزائر.. حرائق مفتعلة في عدد من الولايات واعتقال مشتبه فيهم
play
02:29
“البحر إلنا“.. مبادرة فلسطينية لإعادة التدوير ورفع وعي المجتمع
play
01:10
تونس بحاجة إلى مساعدات لمواجهة الحرب ضد فيروس كورونا
play
01:31
طهران تبشر باتفاق نووي جديد وواشنطن تبدي استعدادها لاستئناف المحادثات
play
02:18
مقاطع حول هذه القصة
الجزائر.. حرائق مفتعلة في عدد من الولايات واعتقال مشتبه فيهم
play
02:29
“البحر إلنا“.. مبادرة فلسطينية لإعادة التدوير ورفع وعي المجتمع
play
01:10
تونس بحاجة إلى مساعدات لمواجهة الحرب ضد فيروس كورونا
play
01:31
طهران تبشر باتفاق نووي جديد وواشنطن تبدي استعدادها لاستئناف المحادثات
play
02:18
المزيد من التقارير الإخبارية
“البحر إلنا“.. مبادرة فلسطينية لإعادة التدوير ورفع وعي المجتمع
تونس بحاجة إلى مساعدات لمواجهة الحرب ضد فيروس كورونا
طهران تبشر باتفاق نووي جديد وواشنطن تبدي استعدادها لاستئناف المحادثات
البرلمان التونسي يوافق على قانون إنعاش اقتصادي
الأكثر قراءة
وسط دهشة المصريين.. هذه أسباب الموقف الروسي تجاه سد النهضة
طاقته الحركية أكبر من 80 ألف قنبلة هيروشيما.. خطة صينية لمنع اصطدام كويكب بينو بالأرض
أفغانستان.. طالبان تسيطر على معبر حدودي مع باكستان وبريطانيا تؤكد استعدادها للعمل مع الحركة
لماذا تبقى تركيا في أفغانستان رغم انسحاب القوات الأجنبية؟