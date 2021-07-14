البث الحي
02:36

حريق جديد في العراق ضحاياه مصابو كورونا في المستشفيات

لم تكد تمر 100 يوم على آخر حادثة لجأ فيها عشرات المرضى العراقيين إلى المستشفى طلبا للعلاج من فيروس كورونا فخرجوا منه جثامين محترقة، حتى عادت الفاجعة هذه المرة في مدينة الناصرية جنوبي البلاد.
13/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الجزائر.. حرائق مفتعلة في عدد من الولايات واعتقال مشتبه فيهم

02:29
(الجزيرة)

“البحر إلنا“.. مبادرة فلسطينية لإعادة التدوير ورفع وعي المجتمع

01:10
(الجزيرة)

تونس بحاجة إلى مساعدات لمواجهة الحرب ضد فيروس كورونا

01:31
(الجزيرة)

طهران تبشر باتفاق نووي جديد وواشنطن تبدي استعدادها لاستئناف المحادثات

02:18
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الجزائر.. حرائق مفتعلة في عدد من الولايات واعتقال مشتبه فيهم

02:29
(الجزيرة)

“البحر إلنا“.. مبادرة فلسطينية لإعادة التدوير ورفع وعي المجتمع

01:10
(الجزيرة)

تونس بحاجة إلى مساعدات لمواجهة الحرب ضد فيروس كورونا

01:31
(الجزيرة)

طهران تبشر باتفاق نووي جديد وواشنطن تبدي استعدادها لاستئناف المحادثات

02:18
المزيد من التقارير الإخبارية

“البحر إلنا“.. مبادرة فلسطينية لإعادة التدوير ورفع وعي المجتمع

(الجزيرة)

تونس بحاجة إلى مساعدات لمواجهة الحرب ضد فيروس كورونا

(الجزيرة)

طهران تبشر باتفاق نووي جديد وواشنطن تبدي استعدادها لاستئناف المحادثات

(الجزيرة)

البرلمان التونسي يوافق على قانون إنعاش اقتصادي

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وسط دهشة المصريين.. هذه أسباب الموقف الروسي تجاه سد النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ينصت لنظيره الروسي فلاديمير بوتين (الجزيرة)

طاقته الحركية أكبر من 80 ألف قنبلة هيروشيما.. خطة صينية لمنع اصطدام كويكب بينو بالأرض

يقترح علماء صينيون استخدام 23 صاروخ &#34;لونغ مارش 5&#34; لتحويل كويكب بينو عن مساره (الفرنسية)

أفغانستان.. طالبان تسيطر على معبر حدودي مع باكستان وبريطانيا تؤكد استعدادها للعمل مع الحركة

لماذا تبقى تركيا في أفغانستان رغم انسحاب القوات الأجنبية؟

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في زيارة لأفغانستان العام الماضي (الأناضول)