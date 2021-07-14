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جنيات الغابة اليابانية.. ما قصة الفطر المضيء؟

تتناثر مجموعة من الفطر المتوهج في غرب وجنوب اليابان، ومعظمها ضمن محميات طبيعية، وتتميز بأغطيتها. وبسبب الأمطار يتأكسد إنزيم مركب ينبعث منه الضوء.