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تونس بحاجة إلى مساعدات لمواجهة الحرب ضد فيروس كورونا

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران إن البلاد تسجل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية والمنطقة العربية بأسرها، مشددا على أنها بحاجة إلى مساعدات عاجلة ولقاحات.
14/7/2021
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