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باكستان تعرب رسميا عن خشيتها من اندلاع حرب أهلية في أفغانستان

أعربت باكستان رسميا عن خشيتها من اندلاع حرب أهلية في أفغانستان بسبب تدهور الوضع الأمني هناك؛ وهو ما قد يجبر مزيدا من المدنيين الأفغان على اللجوء إلى دول الجوار.