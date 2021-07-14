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الحصاد (2021/7/13)

تناول زين العابدين توفيق في الحصاد (2021/7/13) العديد من المواضيع منها: نحو 100 قتيل في حريق مركز علاج كورونا بالناصرية جنوبي العراق. الاتحاد الأوروبي يعلن دعم جهود الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة