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59:09

الحصاد (2021/7/13)

تناول زين العابدين توفيق في الحصاد (2021/7/13) العديد من المواضيع منها: نحو 100 قتيل في حريق مركز علاج كورونا بالناصرية جنوبي العراق. الاتحاد الأوروبي يعلن دعم جهود الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة
13/7/2021
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