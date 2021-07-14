02:29

الجزائر.. حرائق مفتعلة في عدد من الولايات واعتقال مشتبه فيهم

نشبت في عدد من الولايات الجزائرية سلسلة حرائق واسعة في الغابات منذ مطلع يوليو/تموز الجاري، أتت على مساحات شاسعة، وتسببت في خسائر كبيرة للمزارعين، أكبرها في ولاية “خنشلة” شرقي البلاد.