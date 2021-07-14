البث الحي
02:37

استغلال صوف الخراف.. كيف يستفيد منه الإنسان؟

يحكي محترف صناعة “الجاعد” كيف ورث مهنته عن أجداده، حيث يعملون على طلاء جلد الخروف بالملح وتركه في الشمس لمدة يومين، ثم يتم غسله ووضعه في آلة خاصة به لصنع أشياء مختلفة يحتاجها الإنسان في يومه.
14/7/2021
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