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إليك أفضل الحلول المنزلية لعلاج حموضة المعدة

تشرح الصيدلانية دانا الجعبري أسباب حموضة المعدة الناتجة عن ارتخاء العضلة بين المريء والمعدة، وقالت إن من أبرز الحلول المنزلية هي: خل التفاح الطبيعي، وصودا الخبز، وتناول الموز والتفاح.