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01:24
عراقي يحيك شباك الصيد بطريقة تقليدية منذ عقود طويلة
محمد صالح حسين من مواليد الثلاثينيات من القرن الماضي، يعمل في صيد السمك منذ أن كان طفلا، وفي صناعة الشباك منذ عقود طويلة، يحيك الشباك باليد، وله شهرة واسعة عند صيادي العراق.
13/7/2021
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