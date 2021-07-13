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تطورات ميدانية في أفغانستان وحديث عن قرب محادثات السلام

تؤكد حركة طالبان أنها سيطرت على 3 مديريات جنوبي ووسط البلاد، وتقول إنها لاتريد القتال داخل المدن، لكن الحكومة الأفغانية تؤكد من جهتها أنها بصدد استعادة زمام الأمور.