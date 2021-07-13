البث الحي
02:29

تطورات ميدانية في أفغانستان وحديث عن قرب محادثات السلام

تؤكد حركة طالبان أنها سيطرت على 3 مديريات جنوبي ووسط البلاد، وتقول إنها لاتريد القتال داخل المدن، لكن الحكومة الأفغانية تؤكد من جهتها أنها بصدد استعادة زمام الأمور.
13/7/2021
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قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على مصلين مسيحيين بالقدس المحتلة

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احتلال المغرب.. مأدبة تقاسم القوى الاستعمارية العظمى للمملكة

French soldier and colonial administrator Marshal Louis Hubert Gonzalve Lyautey, (1854 - 1934) dining with Sultan Mulai Yusuf at the Sultan&#39;s table during the war between Morocco and Spain. (Photo by Henry Guttmann Collection/Hulton Archive/Getty Images) (Getty)
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"يوم في الحرَم".. 24 ساعة في أقدس بقاع العالم الإسلامي

A picture taken on July 29, 2020 shows pilgrims holding coloured umbrellas along matching coloured rings separating them as a COVID-19 coronavirus pandemic measure while circumambulating around the Kaaba, Islam&#39;s holiest shrine, at the centre of the Grand Mosque in the holy city of Mecca, at the start of the annual Muslim Hajj pilgrimage. - Mask-clad Muslim pilgrims began the annual hajj, dramatically downsized this year as the Saudi hosts strive to prevent a coronavirus outbreak during the five-day pilgrimage. The hajj, one of the five pillars of Islam and a must for able-bodied Muslims at least once in their lifetime, is usually one of the world&#39;s largest religious gatherings. (Photo by STR / AFP) (AFP)
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لماذا تنبعث الروائح الكريهة من الجسم وكيف نتخلص منها؟

لماذا تنبعث الروائح الكريهة من الجسم وكيف نتخلص منها؟ (فيديو) (الجزيرة)
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إثيوبيا: لا نعترف بـ”الحق التاريخي” للمياه ولسنا في حاجة لمباركة مصرية ولا سودانية

This picture taken on May 14, 2021 shows an aerial view of Egypt&#39;s capital Cairo (R) and its twin city of Giza (L), showing the historic old Cairo district (R) and the Nile river islands of (bottom L to R) Qorsaya and Dahab, and the island of Manial al-Roda (C). (Photo by Amir MAKAR / AFP) (Photo by AMIR MAKAR/AFP via Getty Images) (AFP)
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