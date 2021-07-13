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21:05
تأملات- سميح القاسم: لن أساوم.. سأقاوم
عرّفت حلقة (2021/7/13) من برنامج “تأملات” بالشاعر سميح القاسم، الذي يُعد من أشهر الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بفلسطين والثورة والمقاومة. كما ضمت الحلقة فقرات عديدة.
13/7/2021
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