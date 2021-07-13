21:05

تأملات- سميح القاسم: لن أساوم.. سأقاوم

عرّفت حلقة (2021/7/13) من برنامج “تأملات” بالشاعر سميح القاسم، الذي يُعد من أشهر الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بفلسطين والثورة والمقاومة. كما ضمت الحلقة فقرات عديدة.