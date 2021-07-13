02:28

إدارة سد الروصيرص تكشف عن استمرار انخفاض واردات المياه من النيل الأزرق إلى النصف

يعتبر سد الروصيرص في السودان المتحكم الرئيس في عملية تشغيل السدود السودانية، وكشفت إدارة السد عن استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%.