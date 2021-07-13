البث الحي
02:28

إدارة سد الروصيرص تكشف عن استمرار انخفاض واردات المياه من النيل الأزرق إلى النصف

يعتبر سد الروصيرص في السودان المتحكم الرئيس في عملية تشغيل السدود السودانية، وكشفت إدارة السد عن استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%.
13/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تطورات انتشار كورونا.. دول تتجه لسياسة الإغلاق وأخرى ترفع القيود

02:08
(الجزيرة)

الحكومة العراقية تقرر تشكيل لجنة تحقيق في حريق مستشفى الناصرية

02:38
(الجزيرة)

السلطات المغربية تقرر وقف تغطية الإعلام الرسمي لجميع الأنشطة الحكومية

02:29
(الجزيرة)

عراقي يحيك شباك الصيد بطريقة تقليدية منذ عقود طويلة

01:24
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تطورات انتشار كورونا.. دول تتجه لسياسة الإغلاق وأخرى ترفع القيود

02:08
(الجزيرة)

الحكومة العراقية تقرر تشكيل لجنة تحقيق في حريق مستشفى الناصرية

02:38
(الجزيرة)

السلطات المغربية تقرر وقف تغطية الإعلام الرسمي لجميع الأنشطة الحكومية

02:29
(الجزيرة)

عراقي يحيك شباك الصيد بطريقة تقليدية منذ عقود طويلة

01:24
المزيد من البرامج

تطورات انتشار كورونا.. دول تتجه لسياسة الإغلاق وأخرى ترفع القيود

(الجزيرة)

الحكومة العراقية تقرر تشكيل لجنة تحقيق في حريق مستشفى الناصرية

(الجزيرة)

السلطات المغربية تقرر وقف تغطية الإعلام الرسمي لجميع الأنشطة الحكومية

(الجزيرة)

عراقي يحيك شباك الصيد بطريقة تقليدية منذ عقود طويلة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

الجانب المظلم لأينشتاين.. كيف استغل شهرته الواسعة للترويج للصهيونية؟

الجزيرة نت تحاور الفريق الفلسطيني الفائز بالمسابقة المعمارية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

الفائزون (من اليمين) ديالا أندونيا، آلاء أبو عوض، ميس أبو عودة، مجد المالكي في نقابة المهندسين الفلسطينيين (الجزيرة)
logo

حاملات الطائرات.. سلاح واشنطن الأقوى للسيطرة على العالم

ناشونال إنترست: هل ستكون الصين الضحية التالية لأفغانستان؟

الرئيس الأفغاني أشرف غني ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارة سابقة إلى بكين (غيتي)