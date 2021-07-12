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نبذة موجزة عن قضية الفتنة في الأردن

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن 15 عاما على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، في القضية التي عرفت بـ”قضية الفتنة”. التقرير يستعرض نبذة موجزة عن هذه القضية.