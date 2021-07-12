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قانون المواطنة يمزق أسرا فلسطينية ويحرمها من أبسط حقوقها

تتضرر آلاف العائلات الفلسطينية من قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين من طرفي الخط الأخضر، وتعيش هذه العائلات بين قيود حرية الحركة وحرية الشعور .