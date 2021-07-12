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في ذكراها الـ26.. تشييع رفات 19 ضحية من ضحايا مجزرة سربرنيتسا

أحيت البوسنة والهرسك الذكرى الـ26 لمجزرة سربرنيتسا التي قتل خلالها جيش صرب البوسنة أكثر من 8 آلاف مسلم، وأقيمت صلاة الجنازة ومراسيم دفن 19 ضحية عثر على رفاتهم في مقابر جماعية حول المدينة.
12/7/2021
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