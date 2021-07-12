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جداريات أصيلة المغربية ترسم الفرحة في مدينة الفنون

تزخر مدينة أصيلة بمعالمها العمرانية التاريخية، وبين أزقتها يبدع البعض جداريات زاهية بالألوان تعرض على مدار العام في مهرجانها السنوي، هذا العام عادت الجداريات بتطويع الإبداع كوسيلة للتعافي من كورونا.
12/7/2021
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