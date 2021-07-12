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الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون يصل إلى حافة الفضاء

وصل الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إلى حافة الفضاء على متن مركبته الفضائية الخاصة “في إس إس يونيتي”، وهي من صنع شركته “فيرجن غالاكتيك”.