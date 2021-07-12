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المدينة المحرمة في الصين مليئة بالأسرار ويفوح منها عبق التاريخ

تعد المدينة المحرمة أحد أبرز المعالم التاريخية الشهيرة في العاصمة الصينية بكين، وهي عبارة عن قصر كبير سكنه 24 إمبراطورا على مدار 6 قرون، يحوي القصر قرابة مليون قطعة أثرية.