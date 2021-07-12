02:20

القوات الأميركية شرقي سوريا في مرمى النيران للمرة الثانية في 24 ساعة

قالت وسائل إعلام سورية وعراقية إن قصفا استهدف القاعدة الأميركية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، شرقي سوريا. أما وكالة الأنباء السورية الرسمية فأفادت بأن القاعدة الأميركية في حقل “العمر” النفطي.