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54:01

الحصاد (2021/7/11)

تابع حسن جمول في الحصاد (2021/7/11) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: الأمن المائي في العالم والقانون الدولي، و القوات الأميركية شرقي سوريا في مرمى النيران للمرة الثانية في 24 ساعة.
11/7/2021
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