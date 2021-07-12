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54:01
الحصاد (2021/7/11)
تابع حسن جمول في الحصاد (2021/7/11) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: الأمن المائي في العالم والقانون الدولي، و القوات الأميركية شرقي سوريا في مرمى النيران للمرة الثانية في 24 ساعة.
11/7/2021
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56:29
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57:23
الحصاد (2021/7/5)
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01:01:02
الحصاد (2021/7/4)
play
01:00:50
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