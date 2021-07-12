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03:11
الأمن المائي في العالم والقانون الدولي
في السنوات الماضية لفتت الانتباه الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.وذلك في ظل تعثّر جهود الدفع بمساعي التسوية حتى بعد لجوء القاهرة والخرطوم إلى مجلس الأمن.
11/7/2021
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