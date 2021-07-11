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منازل مهددة بالهدم في قرية الساوية بقضاء نابلس

أخطر الاحتلال الإسرائيلي أصحاب أكثر من 20 منزلا في قرية الساوية بقضاء نابلس وقف البناء والهدم بحجة عدم الترخيص. ويقول المواطن عثمان كفينة إن السكان يصرون على البقاء في منازلهم.