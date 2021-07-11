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ممثلون فلسطينيون يقاطعون مهرجان كان السينمائي

قاطع ممثلون فلسطينيون مهرجان كان السينمائي بفرنسا بسبب تصنيف فيلم “ليكن صباحًا” ضمن فئة الأفلام الإسرائيلية، والفيلم ينقل أشكال وصور معاناة الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.