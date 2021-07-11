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25:02
ما وراء الخبرـ لماذا يُستهدف الوجود الأميركي في العراق وسوريا؟
تناولت حلقة (2021/7/11) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالات الهجمات المتصاعدة ضد الوجود الأميركي في كل من العراق وسوريا، وتعاطي إدارة الرئيس جو بايدن مع تكرار مثل هذه الهجمات.
11/7/2021
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