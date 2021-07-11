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كبار السن في لبنان يعانون من غياب الرعاية الصحية ونظام التقاعد

يواجه المسنّون في لبنان مع استفحال الأزمة الاقتصادية في البلاد تحديات يومية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ومسكن. فمع غياب نظام التقاعد والرعاية الصحية، لجأ كثيرون إلى الجمعيات الخيرية.