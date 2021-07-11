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صيدليات لبنان تدخل في إضراب مفتوح

رغم بدء العمل بالآلية الجديدة لدعم استيراد المحروقات والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 50% تقريبا، تتوالى تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان وتزداد وطأتها شدة على المواطنين مع انهيار الليرة.