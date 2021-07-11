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02:37
شكري يؤكد استخدام مصر كل الوسائل للدفاع عن مصالحها
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استعداد بلاده لاستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحها، وقد وصل الوزير إلى بروكسل لبحث مسألة سد النهضة، في حين حطت نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في موسكو.
11/7/2021
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