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بلدية أسكودار التركية تنهي أعمل ترميم حمام السليمية وتحوله إلى مكتبة

أنهت بلدية حي أسكودار في مدينة إسطنبول التركية أعمال ترميم حمام السليمية التاريخي، وقد بني الحمام قبل أكثر من 200 عام ليكون حماما خاصا بالجيش، ولكن الترميم لم يكن لإعادته حماما بل تم تحويله إلى مكتبة