00:39

الأمم المتحدة تحتفل بيوم السكان العالمي

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان الذي يصادف اليوم 11 يوليو/تموز من كل عام، ويعود سبب الاحتفال بهذا اليوم إلى وصول عدد سكان العالم إلى نحو 5 مليارات في 11 يوليو/تموز 1987.