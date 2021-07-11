03:02

أزمة سد النهضة.. هل يحل عقدتها مجلس الأمن؟

قال القائد العسكري في إقليم “بني شنقول جومز” إن القوات الإثيوبية في حالة تأهب قصوى لاستكمال المرحلة الثانية لتعبئة سد النهضة. وكان وزير الخارجية المصري قد توجه إلى نيويورك أمس.