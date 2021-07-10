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02:20

وصفة بسيطة لتحضير دبس الرمان على الطريقة التقليدية

دبس الرمان عبارة عن سائل سميك يتم تحضيره من عصير الرمان المكثف، يمتاز بأنه شديد الحموضة وبلونه الأحمر القاني، وهو من المنكهات التي تضفي طعما لذيذا إلى الطعام، التقرير يقدم وصفة بسيطة لتحضيره.
10/7/2021
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