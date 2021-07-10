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01:58
ميكانيكي جزائري يهوى جمع السيارات الكلاسيكية القديمة
محمد العوفي ميكانيكي جزائري في الخمسينيات من عمره، بدأ هواية جمع السيارات الكلاسيكية القديمة مطلع تسعينيات القرن الماضي، يقول إن الأمر تحول بالنسبة له إلى ولع وشغف يذكره بسنوات الصبا.
10/7/2021
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