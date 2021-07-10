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مستجدات ملف فيروس كورونا في روسيا وبريطانيا

سجلت روسيا ارتفاعا هائلا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، وعزا خبراء الارتفاع إلى سرعة انتشار المتحور الهندي دلتا، أما في بريطانيا فتمضي الحكومة قدما بتخفيف القيود.