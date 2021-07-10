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عودة الروح لملعب ويمبلي بعد توافد الجماهير لحضور مباريات بطولة أوروبا

توافد الجماهير على ملعب ويمبلي لحضور مباريات بطولة أوروبا، ويعدّ ذلك حدثا تنظيميا مهما وإسهاما فعالا في رفع وتيرة الحماسة في المباريات بعد أن فقدتها بسبب جائحة كورونا.
10/7/2021
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