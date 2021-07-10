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خريطة المناطق التي سيطرت عليها حركة طالبان

وسعت حركة طالبان سيطرتها على عدد من مناطق البلاد خلال الشهرين الماضيين، لا سيما على الحدود مع الصين وطاجيكستان وإيران، التقرير يستعرض خريطة المناطق التي سيطرت عليها طالبان.