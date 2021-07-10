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حركة طالبان تعلن سيطرتها على 150 مديرية في عموم أفغانستان

أعلنت حركة طالبان أنها باتت تسيطر على 150 مديرية في عموم أفغانستان، بعد أن سيطرت على مديريتين جديدتين شمال العاصمة كابل وشرقي أفغانستان.