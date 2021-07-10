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تقرير لمنظمة أوكسفام.. تفاقم أزمة الجوع والتغذية في العالم

ذكر تقرير منظمة أوكسفام البريطانية أن نحو 11 شخصا يموتون كل دقيقة بسبب الجوع وسوء التغذية على الأرجح. وأضاف التقرير ان هذا يتجاوز العدد الحالي للوفيات بسبب كورونا والمقدر بنحو 7 أشخاص في الدقيقة.