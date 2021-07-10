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02:17

الوضع الصحي في تونس على حافة الكارثة

تنذر المنظومة الصحية بالانهيار حسب وزارة الصحة التونسية، فالأرقام مقلقة والحالة تزداد سوءا بسبب الضغط الكبير على المنشآت الصحية، مما أدّى إلى عجزها عن مواجهة جائحة كورونا.
9/7/2021
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