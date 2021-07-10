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الصحة المغربية تحذر من انتكاسة الوضع الوبائي لجائحة كورونا

حذّرت وزارة الصحة المغربية من انتكاسة جديدة في البلاد حال استمرار ما وصفته باستهتار بعض المواطنين وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كوورنا.